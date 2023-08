PMs são presos em flagrante por roubo de carga milionária em Rurópolis

Dois policiais militares foram presos em flagrante, neste domingo (6), por roubo qualificado e resistência, perto do distrito de Divinópolis, no município de Rurópolis, sudoeste do Pará. Os agentes foram identificados como o sargento Ronaldo da Costa e o cabo Fredson Holanda Nunes. Ambos eram lotados em Itaituba, cidade também localizada no sudoeste do Estado. Com informações do Portal Giro.

De acordo com a polícia, depois que a 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (17ª CIPM) recebeu o alerta de um possível roubo de carga, por volta das 7h. Uma empresa seguradora comunicou à PM que um caminhão deles tinha sido desviado de rota e entrado em um ramal com a porta aberta. A localização por GPS foi fornecida à polícia.

O comandante do Posto Policial Destacado (PPD) de Divinópolis e outros três PMs seguiram até o local indicado. Lá, eles avistaram dois caminhões baú e dois homens encapuzados passando as mercadorias do veículo original para outro menor.

Conforme consta no relato policial, quando os oficiais mandaram que os suspeitos se entregassem, os envolvidos correram para trás de um caminhão, como forma de resistência. Os suspeitos teriam sacado armas de fogo escondidas na cintura e atiraram contra os policiais. A PM revidou e baleou um deles com uma espingarda.

Os suspeitos se envolveram e revelaram então que eram da PM. Os militares deram voz de prisão. Com o sargento e o cabo, a polícia apreendeu duas pistolas pertencentes à corporação, três celulares, carregadores com 19 munições no total, carteiras porta-cédulas e outros documentos.

O policial que foi baleado era o sargento Ronaldo. O projétil atingiu a perna direita. O estado de saúde dele não foi revelado até a última atualização desta matéria. Ele foi conduzido escoltado ao Posto de Saúde de Divinópolis. A PM apresentou o cabo Nunes na unidade policial de Rurópolis. O valor da carga que os dois militares tentaram roubar é avaliado em R$ 2 milhões.

Por nota, a PM disse à redação integrada de O Liberal que não compactua com o desvio de conduta de qualquer agente e destacou que a Corregedoria da PM acompanha o caso. A Polícia Civil informou que o roubo de cargas é investigado pela delegacia de Rurópolis e que os militares estão à disposição da Justiça.