Dois suspeitos da morte do cantor Jorge Moraes são presos pela Polícia Civil

Foi capturado pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (7), em Curuçá, Mark Baptista Gomes dos Santos, chamado de ‘Marks’, o segundo suspeito de envolvimento na morte de Josenilton Cunha Pestana, mais conhecido em Belém como o cantor Jorge Moraes. O primeiro suspeito do crime, Denilson Fagundes Gonçalves Neves, vulgo ‘Da escola’, foi preso pela PC no dia 1 de agosto, em Florianópolis, Santa Catarina, onde estava escondido. A ações foram resultado do cumprimento de mandados de prisão temporária contra os dois principais suspeitos do assassinato.

VEJA MAIS

Conforme as autoridades, durante as investigações foram coletadas informações sobre como o assassinato ocorreu. A PC apurou que Mark Santos teria sido a pessoa que realizou os disparos contra Jorge Moraes e Denilson seria uma das pessoas que estavam dentro do veículo que deu fuga para o executor após o crime. Os dois homens foram apresentados na DH e considerados de alta periculosidade, envolvidos em crimes de execução. Os dois homens estavam evadidos desde a época do crime e teriam saído de Belém para tentar dificultar que fossem localizados pela polícia.

Após as prisões, ambos foram representados, interrogados e encaminhados ao sistema prisional, onde estão à disposição do Poder Judiciário. Segundo a PC, a investigação continua para identificar os demais envolvidos na execução, inclusive o mandante.

Relembre o crime

Josenilton Cunha Pestana, o cantor Jorge Moraes, foi alvejado por diversos tiros de arma de fogo no dia 4 de agosto de 2022, em frente à residência onde morava, na rua dos Pariquis, entre Rua Breves e Rua Monte Alegre, no bairro do Jurunas. A vítima teria sido chamada para a frente da casa pelo assassino, que desceu de um veículo GOL, de cor Prata. O acusado sacou a arma de fogo e atirou várias vezes contra a vítima, que foi atingida e morreu no local. Após os disparos, o executor retornou para o veículo e fugiu sem levar nenhum objeto da vítima. Policiais da Divisão de Homicídios compareceram ao local do crime, assim como os Peritos do CPC.