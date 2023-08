Colisão entre duas motos termina com morte de mulher na BR-230, em Anapu

Claudiene da Cruz Kleme morreu, na noite deste domingo (6), após a colisão de duas motocicletas na rodovia BR-230 (a Transamazônica), em Anapu, no sudoeste do Pará. O acidente ocorreu, por volta das 19h, quando a vítima retornava da Vila Nazaré, que fica a cerca de 15 quilômetros da cidade. As informações são do Confirma Notícia.

Um parente de Claudiene disse que o local que vinha tinha outros parentes dela e costumava visitá-los. A vítima também tinha o hábito de realizar trabalhos de evangelização e voltava cedo do local.

A quase 5 km de Anapu a vítima foi atingida. Um motorista teria relatado que uma ultrapassagem irregular feita por outro condutor provocou a colisão e no choque a Claudiene foi arremessada para a lateral da pista. Com o impacto, ela bateu a cabeça com força no chão. Algumas pessoas tentaram socorrê-la, mas era tarde demais.

Quanto ao outro motociclista envolvido no choque, que não teve o nome divulgado, ele também foi arremessado depois da colisão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o socorreu e, posteriormente, foi levado para o hospital. O condutor foi levado para um leito no Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira. Até a última atualização desta matéria, o estado de saúde dele era considerado grave.

Claudiene deixa uma filha. O caso é investigado pela Delegacia de Anapu. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.