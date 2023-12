Dois policiais penais são presos por suspeita de atirar em PMs, em Santarém

Dois policiais penais foram presos por suspeita de atirar contra policiais militares, em Santarém, no oeste do Pará. Identificados como Adailson Silva de Abreu e Reinaldo Bentes dos Santos, eles foram detidos na noite de segunda-feira (18), na rua Três Poderes, no bairro Mararu.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que não compactua com qualquer desvio de conduta de seus servidores e que a Corregedoria da instituição apura os fatos. Por volta das 20h50, a Polícia Militar foi acionada por moradores. Eles contaram que dois homens estavam dando tiros para o alto. E que um deles colocou a arma na cabeça de um morador.

Ainda durante as diligências, a guarnição da PM verificou que os suspeitos estavam em um veículo (Blazer azul) e entraram em uma chácara, informou, ainda, o jornal O Impacto.

Ao chegarem no local, os militares do 35º BPM informaram que foram recebidos a tiros. E, na sequência, já com os ânimos controlados, os dois homens alegaram ser policiais penais. Com eles foram apreendidas três armas de fogo e também cinco estojos deflagrados. Os policiais foram conduzidos à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para teste de dosagem alcoólica, onde foi confirmada a embriaguez.

Em seguida, ambos foram apresentados na 16° Seccional Urbana de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos cabíveis. A Redação Integrada de O Liberal também entrou em contato com as polícias Civil e Militar e aguarda retorno.