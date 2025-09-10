Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Veículo colide com mureta do BRT e é atingido por caminhão do Exército na BR-316

Apesar do impacto, não há registros de feridos em estado grave

O Liberal
fonte

Veículo colide com mureta do BRT e é atingido por caminhão do Exército na BR-316. (Reprodução/ redes sociais)

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta-feira (10) na BR-316, no sentido Ananindeua/Belém. De acordo com informações de testemunhas, um veículo de passeio vermelho colidiu contra a mureta do BRT e, ao perder o controle, foi parar no meio da pista, momento em que acabou atingido por um caminhão do Exército Brasileiro que trafegava pelo local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro capotado, com as rodas para cima. Um homem, que estaria dentro do veículo no momento do acidente, aparece sentado ao chão recebendo auxílio de militares do Exército e de trabalhadores das obras do BRT.

Apesar do impacto, não há registros de feridos em estado grave. Testemunhas relataram ainda que o trecho da pista é mal iluminado e não conta com sinalização adequada, o que pode ter contribuído para o acidente.

A reportagem entrou em contato com o Exército Brasileiro, Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e Equatorial Energia em busca de posicionamentos.

