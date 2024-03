'Vaquinha' virtual arrecada doações para dono de trailer que pegou fogo em Belém

Uma “vaquinha” virtual está sendo realizada para ajudar o dono do trailer “Fruta Lanches”, que pegou fogo na noite do último domingo (10), na passagem Dalva, bairro da Marambaia, em Belém. Doações via pix podem ser feitas por meio da chave (91) 98017-5237, um celular, em nome de Adriana Santana Palheta, por intermédio do Nubank.

VEJA MAIS

Imagens que circulam nas redes mostram o trailer sendo destruído pelo fogo e moradores tentando apagar as chamas. Em comentários na internet, muitas pessoas lamentaram o ocorrido: “Uma tristeza, que Deus dê em dobro!”, disse uma pessoa.