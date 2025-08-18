Uruará: menino de 7 anos desaparece após mergulhar em rio

Um menino de 7 anos de idade desapareceu na tarde de domingo (17/8) após mergulhar no rio Uruará, na zona rural do município de mesmo nome, região sudoeste do Pará. A família estava na Comunidade Terra Nova, localizada no km 140 norte, a cerca de 70 quilômetros da sede de Uruará.

Conforme o Giro Portal, parentes disseram que o menino nadava no rio acompanhado de outros familiares quando, por volta das 16h, mergulhou e não voltou mais. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil (PC) de Uruará, e o Corpo de Bombeiros (CBM) de Altamira foi acionado para realizar as buscas.

Ainda segundo o giro, as equipes iniciaram os trabalhos ainda no domingo (17/8) e retomaram as operações na manhã desta segunda-feira (18), com o apoio de dois mergulhadores. Até o momento, ele não foi localizado. O caso segue sob acompanhamento das autoridades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e do CBM. A reportagem aguarda retorno.

