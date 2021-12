Um dia após incêndio, movimento no Hospital Abelardo Santos é tranquilo

Um dia após o incêndio na subestação de energia elétrica do hospital Dr. Abelardo Santos, em Icoraci, o clima era tranquilo na unidade, apesar de algumas pessoas que dependem do sistema de saúde pública estarem receosas em perder seu agendamento por conta do incidente. Segundo funcionários, na manhã desta terça-feira, 21, bombeiros e técnicos trabalhavam para restaurar o pleno funcionamento da área afetada.

Rosenira Pessoa, de 25 anos, veio com o avô Antônio Rodrigues do município de Esperança do Piriá, após uma viagem de cinco horas de ônibus. "Fiquei sabendo desse incêndio agora pela manhã. A gente tá preocupado em não ter a consulta dele, mas mesmo assim estamos aqui. É só de tarde, mas viemos antes para garantir", disse a jovem, que entrou para ser atendida com o avô no final da manhã. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), apenas o pronto-socorro obstétrico estava com as atividades suspensas por conta do incêndio, mas os atendimentos seriam normalizados às 13h desta terça.

Lana Picanço, que mora na travessa W-4, contou que a noite foi de tensão, e os vizinhos do hospital ajudaram como puderam os trabalhadores da unidade. "A luz do Abelardo estava bem fraca. Chamaram as ambulâncias e vieram aqui em casa e aqui com meus vizinhos, pedindo água morna para ajudar a aquecer os bebezinhos", disse a moradora, que elogiou o empenho dos funcionários dos hospital.

Noite de transtornos na unidade de saúde

A Sespa informou que, por volta de 19h30 desta segunda-feira (20), houve um incêndio na subestação do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), em Icoaraci, distrito de Belém. Rapidamente, as chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros e brigadistas da instituição. Por volta das 21h50, houve uma nova explosão no local que também foi controlada e ninguém ficou ferido. 38 pacientes foram remanejados para outras sete unidades hospitalares estaduais e da rede privada. A energia elétrica do prédio foi restabelecida às 0h10, e as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.