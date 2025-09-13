Turista de São Paulo é ferido no pescoço durante assalto nas proximidades do Ver-o-Peso

Um homem ainda não identificado foi preso no início da tarde deste sábado (13) após roubar dois turistas de São Paulo nas imediações do Ver-o-Peso, em Belém. Segundo informações da polícia, o suspeito tentou puxar o cordão de um dos visitantes e, diante da resistência, partiu para uma ação mais violenta, chegando a causar lesão no pescoço da vítima.

A Polícia Militar realizou a prisão e apresentou o suspeito na Seccional de São Brás, no bairro de São Brás. Já a vítima lesionada foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames necessários ao andamento das investigações.

O homem foi autuado por roubo, e a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva dele.