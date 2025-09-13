Turista de São Paulo é ferido no pescoço durante assalto nas proximidades do Ver-o-Peso
A Polícia Militar realizou a prisão e apresentou o suspeito na Seccional de São Brás
Um homem ainda não identificado foi preso no início da tarde deste sábado (13) após roubar dois turistas de São Paulo nas imediações do Ver-o-Peso, em Belém. Segundo informações da polícia, o suspeito tentou puxar o cordão de um dos visitantes e, diante da resistência, partiu para uma ação mais violenta, chegando a causar lesão no pescoço da vítima.
A Polícia Militar realizou a prisão e apresentou o suspeito na Seccional de São Brás, no bairro de São Brás. Já a vítima lesionada foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames necessários ao andamento das investigações.
O homem foi autuado por roubo, e a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva dele.
