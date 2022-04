Tripulantes do barco Bom Jesus são localizados com vida após 17 dias de buscas

Após 17 dias sem notícias, os familiares dos seis tripulantes da embarcação "Bom Jesus" puderam respirar aliviados. A Polícia Fluvial do Amapá localizou o barco em uma ilha na divisa dos estados do Pará e Amapá. A informação inicial é de que os tripulantes ficaram ilhados após uma pane na embarcação, que resultou em um incêndio. Todos estão vivos. Uma mensagem colocada em uma garrafa e jogada no rio ajudou na localização do grupo.

VEJA MAIS

A embarcação saiu no dia 24 de março de Santarém, no oeste do estado, com destino ao município de Chaves, na ilha do Marajó. O último contato da tripulação com os familiares foi no dia 27 de março, a viagem tinha previsão para durar apenas 10 dias.

Um navio da Marinha foi enviado na tarde da última terça-feira (12) pela Capitania dos Portos do Amapá para tentar localizar a embarcação. As buscas iniciaram a partir do município de Santana do Amapá. Uma operação de resgate e salvamento foi montada para retirar os tripulantes e trazê-los para Belém. Uma equipe da Polícia Civil de Santarém seguiu para o estado do Amapá para acompanhar o caso.

O caso foi registrado por família das vítimas na manhã desta terça-feira (12), na 16ª Seccional da Polícia Cívil de Santarém.