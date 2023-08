Trio faz rapel para furtar loja, mas é preso em flagrante em Marabá

Três homens foram presos suspeitos de furtar uma loja de produtos eletrônicos, em Marabá, no sudeste do Pará. Para subtrair os objetos do estabelecimento comercial, eles fizeram um rapel e entraram por um buraco que abriram no teto da loja.

Ainda segundo o portal Correio de Carajás, os suspeitos foram identificados como sendo Anderson dos Santos Silva, 25 anos, Carlos Gabriel Paiva Sales, 18, e Denis Diego Oliveira da Conceição, 22.

Eles foram presos, em flagrante, na madrugada de quarta-feira (23). Segundo a Polícia Militar, a ação criminosa foi denunciada ainda durante a prática do crime, por volta de 1h30 da madrugada. Ao chegar no estabelecimento, localizado no núcleo Cidade Nova, a guarnição da Polícia Militar conversou com o vigilante responsável pela segurança da loja.

Material apreendido pela Polícia Militar durante furto a uma loja em Marabá (Foto: Correio de Carajás)

Ele confirmou o furto e informou que os ladrões ainda estariam no interior do estabelecimento comercial. Mas o trio foi encontrado em uma igreja próxima da loja. Um dos suspeitos havia caído do teto com uma mochila contendo nove celulares, possivelmente produtos furtados da loja. Ele também estava com uma corda e alicates de cortes, usados durante o furto. Ainda segundo a Polícia Militar, ao serem pegos, os três homens confessaram a ação criminosa.

Autorizado pelo dono da loja, os policiais entraram e confirmaram que o crime ocorreu através de buracos abertos no teto do estabelecimento.