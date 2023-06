Trio encapuzado invade casa e mata jovem de 24 anos a tiros em Castanhal

Três homens encapuzados invadiram uma casa do bairro Santa Catarina, em Castanhal, nordeste paraense, e mataram a tiros Fábio Rodrigues Ribeiro, 24 anos, na madrugada desta sexta-feira (2). Moradores disseram à polícia que a vítima tinha antecedentes criminais e estava solta há cerca de seis meses. Entretanto, as autoridades não souberam dizer se a vida pregressa de Fábio teria motivado a morte dele.

VEJA MAIS

De acordo com a Polícia Militar, o Núcleo Integrado de Operação (Niop) acionou uma guarnição do 5º Batalhão sobre um possível homicídio, por volta das 2h40. Assim que chegaram ao local informado, os militares encontraram manchas de sangue perto de uma bicicleta que estava dentro do imóvel. O jovem foi encontrado morto ao lado da cama, no segundo andar da residência.

Conforme o relato policial, além dos três suspeitos, outros dois homens, que também não foram identificados, tiveram participação no crime. Porém, apenas três teriam entrado na casa e matado Fábio. Todos os envolvidos fugiram sem deixar pistas.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o crime à Polícia Civil e aguarda retorno.