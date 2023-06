'Olhão' mata 'Fala Mansa' com facada no coração em terminal de Castanhal

Um homem identificado apenas como Valmir, conhecido pelo apelido de “Fala Mansa”, foi morto com uma facada no coração, na tarde desta sexta-feira (2), no Terminal Rodoviário Edgar Titan, localizado na rua Benjamin Constant, bairro Centro, em Castanhal, nordeste paraense. O suspeito de cometer o homicídio, reconhecido como Rodrigo de Oliveira Nascimento, de alcunha “Olhão”, segue foragido.

De acordo com o relato policial, Núcleo Integrado de Operação (Niop) informou às guarnições do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) de que teria acontecido uma situação envolvendo um esfaqueamento no terminal, por volta das 15h30. Os militares se deslocaram ao local e acionaram uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), mas era tarde demais. Valmir morreu antes de ser levado para um hospital da cidade.

Segundo a PM, a vítima e Rodrigo seriam moradores em situação de rua. Ambos teriam discutido e, em um dado momento, “Olhão”, supostamente, atacou Valmir com um golpe de arma branca. Os policiais chegaram a fazer buscas no entorno de onde o crime ocorreu e, também, na casa da mãe do suspeito. No entanto, ele não foi localizado. A Polícia Civil foi comunicada sobre o caso. O corpo de Valmir foi removido pela Polícia Científica.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno. Até a última atualização desta matéria, Rodrigo ainda não tinha sido localizado pelas autoridades, muito menos revelado o que ocasionou a briga entre os dois.