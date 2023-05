Homem é encontrado morto após ser pego por moradores por suposto roubo em Castanhal

Um homem foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (30), nas ruas Padre Cícero com Irmã Adelaide, no bairro Caiçara, em Castanhal, nordeste paraense. De acordo com o perfil Correio do Norte, a vítima foi identificada como Tiago Souza Soeiro. Segundo consta no relatório policial da ocorrência, uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) foi acionada ao caso pelo Núcleo Integrado de Operação (Niop), dizendo que ele teria sido capturado pelos moradores após, supostamente, cometer um roubo na região.

Entretanto, assim que a PM chegou no local informado, encontraram a vítima desacordada. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) constatou a morte de Tiago. Ele vestia uma calça jeans e camisa longa escura perto de entulhos, na calçada da Padre Cícero.

Até o momento, as autoridades não informaram se o homem foi linchado pelos residentes. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.