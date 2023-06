Mistério: homem desconhecido é morto a tiro nos fundos de um quintal no nordeste do Pará

Um homem que ainda não teve nome identificado oficialmente foi morto a tiros no início da madrugada desta quinta-feira (01), nos fundos de um quintal de uma residência localizada no bairro do Imperador, no município de Castanhal, nordeste paraense. Sem aparecimento de testemunha ocular até então, o crime é cercado de mistérios e não há rastros da autoria. A informação foi confirmada pelo comando do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) de Castanhal.

O registro policial consta que, por volta das 02h10h da quinta-feira, a guarnição da VTR 0515 foi acionada para averiguar um possível homicídio ocorrido na quadra 39 do Vale do Imperador. Diante das informações de imediato, os militares foram ao local indicado e encontraram o corpo do homem alvejado a bala, nos fundos do quintal da residência.

VEJA MAIS

Até o início da noite da quinta-feira (1º), ainda não havia informações sobre quem é o dono da casa onde o crime ocorreu nem sobre o que a vítima estava fazendo nesse terreno. Entretanto, ainda de acordo com o registro do 5° BPM, um transeunte informou que ouviu disparos de arma de fogo, mas ninguém soube informar o motivo da situação ocorrida.

Uma foto do corpo circulou nas redes sociais. A suspeita é que um morador da área tenha feito o registro e divulgado. O homem, aparentemente adulto, aparece na foto com a camisa marcada de sangue e com os olhos abertos em meio a um terreno cheio de plantas. A PM não informou quantos tiros acertaram a vítima nem qual parte do corpo foi atingida. Mas o registro foi feito como homicídio com vítima e suspeito não identificados.

A reportagem solicitou mais detalhes sobre a investigação do caso para a Polícia Civil do Pará. Não houve retorno até o fechamento da publicação.