​Jovem de 22 anos é morto a tiros em barbearia de Santa Maria do Pará

Um jovem de 22 anos, identificado como André Lucas Soares de Oliveira, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (31), por volta das 11h, dentro de uma barbearia, na área conhecida como “Baixada”, em Santa Maria do Pará, nordeste do estado.

Pessoas que estavam no local do homicídio informaram à polícia que a vítima estava cortando cabelo, quando foi surpreendida pelo assassino. Os disparos foram efetuados e André morreu na hora, sentado em uma cadeira do estabelecimento.

O suspeito fugiu, sem deixar pistas. O corpo do jovem foi removido e submetido à análise no Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal, uma vez que o município de Santa Maria do Pará não possui efetivo próprio.

A motivação para o crime é desconhecida e está sendo investiga​​da pela Polícia Civil. De acordo com informações policiais, André havia sido preso no dia 17 de maio passado, após denúncias que estaria comercializando drogas em sua residência e ainda ameaçando pessoas com uma arma de fogo.

Na ocasião, foi preso com 44 pedras de oxi prontas para a venda, além de um revólver calibre 38, com três munições intactas.