Trio é preso suspeito de envolvimento no atentado contra investigador da Polícia Civil em Alenquer

Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em um atentado contra o investigador da Polícia Civil Rodrigo Fonseca, conhecido como “Carioca”, no município de Alenquer, no oeste do Pará. As prisões foram realizadas no domingo (22), após uma ação policial. Um dos investigados alegou que o ataque teria ocorrido a mando de uma facção.

Conforme informações da PC, as capturas ocorreram após investigações contínuas iniciadas no dia 19 de março, com atuação integrada entre policiais civis e militares. Durante a ação, também foi apreendida a motocicleta utilizada no crime, além de entorpecentes encontrados com um dos suspeitos.

Imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para identificar os envolvidos e o veículo usado no atentado. Segundo a polícia, a motocicleta possui registro no estado do Amazonas e teria sido usada no ataque após um período de monitoramento da vítima. De acordo com os investigadores, o IPC vinha sendo observado desde o mês de fevereiro.

Monitoramento

A Polícia Civil informou que os três suspeitos presos teriam participação direta no crime. Dois deles seriam responsáveis por vigiar o investigador e descartar a motocicleta após o atentado. Já o terceiro teria dado suporte logístico, incluindo o fornecimento de abrigo em uma propriedade na zona rural, onde uma arma de fogo também foi apreendida.

Ainda segundo a polícia, um dos detidos foi flagrado com drogas e declarou exercer função de liderança dentro de uma facção criminosa. Em depoimento, ele teria afirmado que o ataque foi ordenado pela própria organização, sob a alegação de que o investigador estaria atrapalhando as atividades do grupo na região.

As investigações também apontaram que a motocicleta utilizada na ação criminosa foi lançada em um rio por dois dos envolvidos. Após as prisões, os suspeitos indicaram o local onde o veículo havia sido descartado, o que possibilitou sua localização por equipes da Polícia Civil.

De acordo com os investigadores, há indícios de participação de outros envolvidos no atentado. Um dos presos relatou a existência de mais integrantes na ação. A polícia segue em busca, principalmente, do condutor da motocicleta e do autor dos disparos, que permanecem foragidos.