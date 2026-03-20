Investigador da Polícia Civil é alvo de ataque a tiros em Alenquer

Um investigador da Polícia Civil foi alvo de um atentado a tiros na quinta-feira (19), no município de Alenquer, no oeste do Pará. Apesar do ataque, o agente não ficou ferido. Segundo as informações iniciais, dois homens em uma motocicleta efetuaram disparos de arma de fogo contra o carro particular do IPC.

Segundo informações da polícia, o investigador Rodrigo Fonseca, conhecido como “Carioca”, estava em seu veículo quando dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram um disparo. Os suspeitos estavam a cerca de 50 metros de distância do automóvel.

O tiro atingiu o capô do veículo, mas não alcançou o policial. Após a ação, a dupla fugiu do local. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local do atentado, que circulam nas redes sociais, mostram os suspeitos na motocicleta. A gravação deve ser usada nas investigações. O caso ocorreu por volta das 17h30 e já está sendo investigado. Equipes das delegacias de Santarém e de Alenquer realizam diligências para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC disse que a Delegacia de Alenquer investiga a tentativa de homicídio contra um investigador da PC. "Equipes fazem buscas pelos suspeitos. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", informou.