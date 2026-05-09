Bombeiros fazem buscas para localizar homem que caiu de lancha no rio Tapajós, em Santarém

Na manhã deste sábado (9), um homem, cuja identidade não foi divulgada, caiu de uma lancha que trafegava no rio Tapajós, em Santarém, e até então não foi localizado.

De acordo com sites de notícias da região oeste do Pará, que acompanham a ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros e da Capitania Fluvial, em Santarém, foram acionadas.

Bombeiros realizam buscas na região do Lago Grande, apontada como o local onde o homem caiu, cerca de 50 metros da balsa onde ele iria desembarcar na orla da cidade santarena.

De acordo com as informações, militares da Capitania Fluvial estão ouvindo tripulantes da lancha. A Polícia Civil também já atua no caso.

De águas esverdeadas, o rio Tapajós banha a cidade de Santarém, no oeste estadual do Pará. Ele também banha a vila de Alter do Chão e o município de Belterra, sendo fundamental para a região. O Tapajós é um rio famoso pelo encontro das águas com o rio Amazonas em frente à cidade santarena.

O Grupo Liberal solicitou informações sobre o ocorrido para o Corpo de Bombeiro do Pará e aguarda retorno.