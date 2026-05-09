'Três', apontado como membro de grupo criminoso, morre em confronto com a Polícia em Moju (PA)

Um homem apontado como integrante de grupo criminoso e foragido do sistema prisional, identificado como Wemerson Pereira da Silva, conhecido como "Três", morreu em meio a uma operação policial na madrugada deste sábado (9), no município de Moju, no nordeste do Estado do Pará. A ação policial foi realizada pelo 47º BPM de Moju e terminou com a morte do suspeito no bairro Novo Horizonte.

"Três", de acordo com informações da PM, também era investigado por envolvimento em crimes como tráfico de drogas, roubos, ameaças e homicídios em Moju.

Cerco

A Polícia levantou informações de que esse suspeito estaria planejando atentados contra agentes de segurança em Moju. E, no transcorrer da abordagem policial, "Três" teria reagido, atirando contra os policiais, o que resultou em um confronto armado.

Como consequência dessa situação, Wemerson acabou sendo baleado. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais e encaminhado para uma unidade hospitalar. Porém, dada a gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e faleceu.

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40, um carregador, uma balança de precisão e substâncias semelhantes à maconha e cocaína. Esse caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Moju.