Trio é preso suspeito de envolvimento em atentado a tiros contra casal em Castanhal

Três homens foram presos pela Polícia Civil do Pará, no fim da tarde de quarta-feira (27), suspeitos de tentarem matar um casal a tiros, em Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo a PCPA, o crime ocorreu no dia 21 de janeiro deste ano, na PA-136, no bairro Santa Lídia, quando as duas vítimas trafegavam de carro pela rodovia e foram alvejadas.

Conforme as investigações, o atentado teria sido motivado pela disputa entre facções criminosas rivais atuantes em Castanhal. Herison Harlem Rodrigues Pinheiro, o “Mafrinorte”, Rogério da Costa Santos, vulgo “Palito”, e Jairo Carrera Pereira foram apontados pela polícia como suspeitos de participação na tentativa de homicídio qualificada contra o casal.

A 2ª Vara de Castanhal expediu mandados de prisão preventiva contra o trio. E, com a ajuda da Divisão de Homicídios e do 2º Distrito Policial (2º DP), em Aparecida de Goiânia, da Polícia Civil de Goiás (PCGO), as autoridades conseguiram capturar Herison e Rogério em Goiânia. O outro suspeito de envolvimento no crime, Jairo Carrera, foi detido no bairro do Una, em Belém.

A PCPA reforçou que os três presos também já foram indiciados por outros homicídios cometidos em Castanhal, realizados de forma semelhante com o atentado feito contra o casal no começo de 2024. Jairo, Rogério e Herison permanecem à disposição da Justiça.