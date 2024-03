Suspeito de envolvimento em atentado a tiros é preso em Castanhal

Ronildo Neves Menezes foi preso pela Delegacia de Homicídios (DH) de Castanhal, no nordeste do Pará, foi preso nesta terça-feira (26), durante a operação “Terceira Via”, suspeito de tentar matar duas pessoas, na mesma cidade onde a prisão foi realizada. O crime, segundo a Polícia Civil, ocorreu no dia 24 de dezembro do ano passado, resultado da disputa entre facções criminosas rivais pelo controle do tráfico de drogas em vários bairros de Castanhal.

O investigado e com ajuda de um outro homem, de nome não revelado, mas que já foi devidamente identificado, efetuaram disparos de arma de fogo contra as duas vítimas, que sobreviveram. Ainda conforme as investigações, além do controle pela venda de entorpecentes, o atentado serviu como uma resposta pelas mortes registradas entre grupos de extermínios ligados às facções rivais. Ao todo, a polícia identificou que, no mínimo, seis crimes, incluindo homicídios e tentativas de homicídios, foram frutos dessa guerra.

Com isso, Ronildo, que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, foi capturado pela DH de Castanhal. A prisão contou com o apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) do município, da Delegacia de Jaderlândia e da 12ª Seccional Urbana de Castanhal. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos no caso e prendê-los. Ronildo segue à disposição da Justiça.

