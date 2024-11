Trio é preso suspeito de aplicar golpe com venda de imóveis em Mosqueiro

Três pessoas foram presas pela Polícia Civil na quinta-feira (31/10), em Mosqueiro, distrito de Belém, durante a operação “MAAT”. Segundo a PC, as investigações apontaram que os suspeitos ofereciam a venda de imóveis de um suposto “Fundo Perdido da Caixa Econômica Federal”, articulando um esquema fraudulento de cobrança de taxas administrativas, como forma de condicionar a entrega dos referidos imóveis, causando prejuízos financeiros significativos a inúmeras vítimas.

O prejuízo financeiro reportado pelas vítimas que compareceram na Seccional de Mosqueiro ultrapassa o valor de R$ 60.000.00. No entanto, considerando outras vítimas, a polícia acredita que esse valor pode superar a quantia de R$ 500.000,00.

Durante a operação, a qual os agentes cumpriram três mandados de prisão preventiva, e de busca e apreensão domiciliar, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e documentos com o intuito de dar seguimento as investigações. “Essas diligências reafirmam o compromisso da Polícia Civil, em Mosqueiro, com a segurança e a ordem pública, destacando que essas práticas ilícitas serão enfrentadas com rigor”, pontuou o delegado de Mosqueiro, Glaudson Gil.

A Polícia Civil reforça a orientação para que a população tenha cautela diante de propostas atraentes que prometem grandes vantagens, pois muitas vezes essas ofertas ocultam esquemas de estelionato e outras fraudes.