PC prende cinco pessoas suspeitas de fazerem parte de facção criminosa em Ananindeua

Cinco pessoas suspeitas de integrarem uma facção criminosa que atua em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, foram presas pela Polícia Civil do Pará na quinta-feira (31/10). De acordo com a PC, um dos presos ocupava posição de destaque, sendo o "torre" da facção no bairro do Maguari. A irmã dele havia sido presa em flagrante pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC) no dia anterior, quarta-feira (30/10).

Segundo as autoridades, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva contra os suspeitos referentes à operação "Cara Crachá". Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para localizar e dar cumprimento aos mandados prisionais dos demais indiciados.

"Vale ressaltar que esta é mais uma operação policial exitosa, efetuada pela unidade na identificação e prisão de faccionados ocupantes dos mais diversos cargos e funções em facções criminosas e de infratores de inúmeros delitos", ressaltou o diretor da DRCO, delegado Fausto Bulcão.