PC deflagra operação contra incêndios criminosos e controle ilegal de terras em Tailândia

Uma operação para combater crimes envolvendo o controle ilegal de terras e casos de incêndios criminosos em Tailândia, no nordeste do Pará, foi realizada pela Polícia Civil e Militar. A ação ocorreu na quarta-feira (30/10), durante a operação “Terra Alheia”, que visava cumprir cinco mandados de busca e apreensão domiciliares contra suspeitos de associação criminosa.

A ação foi realizada pela Delegacia de Tailândia, com o apoio da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí e do Comando de Missões Especiais (CME) da Polícia Militar. Os suspeitos de integrarem a associação criminosa seriam envolvidos em crimes de esbulho possessório, ato ilegal que consiste na perda total da posse de um bem, como uma propriedade, por parte do verdadeiro dono; e também em incêndio doloso, quando a pessoa, intencional e deliberadamente, ateia fogo ou queima uma propriedade.

Conforme a PC, as atividades policiais focam no combate às práticas ilegais e no reforço da segurança da comunidade na região. As investigações teriam iniciado no dia 16 deste mês de outubro, após uma tentativa de invasão a um terreno, situado no conjunto Cidade de Deus. Foi realizada as apurações do caso e identificado os cinco suspeitos da ação criminosa.

As equipes fizeram buscas em ação deferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca da Tailândia. No decorrer da operação, foram apreendidos, nas residências dos suspeitos, aparelhos celulares, uma arma de fogo calibre 22, documentos e anotações contendo dados de pessoas da região.

O material está sendo analisado e, inclusive, teria uma série de planilhas com nomes e outras informações de pessoas que estariam sendo recrutadas pelos suspeitos para realizar uma nova invasão. Todos os materiais foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos legais cabíveis.