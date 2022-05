Três pessoas são autuadas em flagrante por tráfico de drogas em Abaetetuba

Três pessoas foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo, nesta quinta-feira (05), no município de Abaetetuba, nordeste paraense, durante a operação "Autólico", expressão grega que significa "o lobo em si" ou "muito lobo". Os nomes do trio autuado não foram divulgados.

A operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), vinculada à Diretoria de Polícia Especializada (DPE). O objetivo da ação era o de cumprir mandados de busca e apreensão contra acusados pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas em Abaetetuba.

Também foi apreendida uma grande quantidade de cigarro encontrada na casa de um dos investigados, dispositivos eletrônicos, duas armas de fogo, porções de material entorpecente, aparelhos celulares e uma quantia de dinheiro em espécie. Um veículo e uma motocicleta também foram apreendidos. O material foi encaminhado para perícia.

De acordo com o delegado, João Costa, titular da Denarc, as apurações policiais apontam que os investigados seriam responsáveis pelo comércio de drogas na cidade de Abaetetuba e em outros municípios da região.

“Além dos crimes de tráfico, o grupo ocultava a origem dos recursos financeiros obtidos com a venda de entorpecentes por meio de abertura de empresas no Município", informou o delegado.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, o trabalho policial está sendo intensificado para combater o tráfico de drogas e o crime organizado em todas as regiões do Pará.