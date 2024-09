Três pessoas morrem após serem atropeladas por carro em Bragança

Três pessoas morreram após serem atropeladas por um carro na madrugada desta segunda-feira (9/9), em Bragança, nordeste do Pará. De acordo com a polícia, Antonia Arlete Matos e Silva, de 45 anos, junto Elinaldo da Silva Silva, 49, e mais um homem reconhecido apenas como Josimar, caminhavam na via pública do quilômetro 23 Montenegro quando foram atingidos por um carro modelo Fiat Strada por volta das 3h.

Conforme as autoridades, o automóvel envolvido no acidente tinha saído de uma festa. O condutor do Fiat Strada, até o momento, não foi localizado.

Antonia e Josimar morreram ainda no local do acidente. O corpo de Josimar só foi localizado pelas autoridades no quilômetro 21 do Montenegro. A suspeita da polícia é de que Josimar, possivelmente, teria ficado preso no carro e, por conta disso, foi localizado em uma local diferente das outras duas vítimas.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.