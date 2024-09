Carro-forte se envolve em acidente com caminhão na PA-150 em Moju

Um carro-forte se envolveu em um grave acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (3/09), na rodovia PA-150, entre as vilas Olho D’Água e 50, em Moju, município da região nordeste do Pará. De acordo com informações do 47º Batalhão da Polícia Militar (BPM), um caminhão colidiu com o veículo de transporte de valores, que perdeu o controle e bateu em uma barreira de proteção da via. Felizmente, não houve nenhum óbito. Alguns dos ocupantes do carro-forte ficaram presos dentro do veículo, mas foram socorridos.

O acidente ocorreu por volta das 15h. De acordo com a PM, um caminhão teria batido no veículo de uma empresa de segurança de valores, que saiu da pista e colidiu com uma barreira de proteção. O carro-forte capotou e ficou virado de lado na rodovia. O motorista do caminhão fugiu do local e não prestou socorro.

Equipes de resgate foram acionadas e, com o apoio de viaturas da polícia que fizeram a segurança da área, conseguiram tripulantes e fazer. Os policiais e os bombeiros trabalharam durante a tarde para retirar os ocupantes do veículo que ficaram presos dentro da parte traseira do carro-forte. As vítimas foram socorridas com alfuns ferimentos e encaminhadas para o Hospital Municipal do Moju. O trânsito na PA-150 ficou parcialmente interditado, causando congestionamentos nos dois sentidos da via.