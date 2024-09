Caminhão que transportava farinha tomba na rodovia de Integração em Barcarena

Um caminhão que transportava farinha tombou no início da tarde desta terça-feira (03/09), na rodovia da Integração, no município de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB). O acidente de trânsito foi registrado no sentido de Barcarena para o distrito de Vila dos Cabanos, nas proximidades do cemitério Municipal de Barcarena.

Uma equipe da Polícia Militar atua na área ajudando a organizar o trânsito. Com o acidente, parte da rodovia ficou fechada e com trânsito lento. Muitas pessoas estavam ao redor. Não há informações de mortos ou feridos.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), somente o motorista estava no caminhão. Ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Barcarena. O motorista teria supostamente perdido o controle da direção em uma curva da rodovia e tombou. Não há registro de outros veículos envolvidos no acidente. Não se sabe se o motorista estava em alta velocidade.

Equipes da Polícia Militar, Defesa Civil e Departamento de Estado de Trânsito (Detran) estiveram no local e isolaram a área para evitar saques. A empresa proprietária da carga já está na área fazendo o transbordo das mercadorias.