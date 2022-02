Três pessoas estão desaparecidas após naufrágio de rabeta em Itaituba

Três ocupantes de uma pequena embarcação que naufragou, na tarde deste domingo (6), ainda permanecem desaparecidos nas corredeiras da comunidade São Luiz do Tapajós, em Itaituba, sudoeste do estado. A informação foi repassada à reportagem pela Polícia Militar local.

Segundo a PM, quatro homens estavam na embarcação na hora do acidente. Eles estariam pescando nas proximidades das corredeiras da localidade, quando a embarcação naufragou. Ainda de acordo com as autoridades policiais, apenas um dos ocupantes foi resgatado por um pescador que passava pelo local.

Conforme detalhou o Corpo de Bombeiros, moradores da comunidade ajudaram nas buscas pelos desaparecidos. Ainda durante a tarde, os militares foram informados que populares localizaram os coletes salva vidas e parte do toldo da voadeira. A identidade das vítimas não foi informada.