Lancha naufraga em Santarém e cinco pessoas são resgatadas com vida

Uma lancha naufragou com cinco pessoas, na manhã desta quarta-feira (2), no rio Tapajós, em frente à cidade de Santarém, oeste do Pará. Todas as vítimas foram resgatadas com vida e em segurança. Um vídeo mostra a embarcação e alguns objetos espalhado pelo rio. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e seguiram até o local para realizar os primeiro atendimentos.

O acidente aconteceu no momento em que um forte temporal atingiu a região. A lancha saiu do porto da empresa de transporte Bertolini com destino às boias de atracação dos navios.

Matéria em atualização.

