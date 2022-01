VÍDEO: Lancha que levava prefeito de Melgaço e time de futebol pega fogo no Marajó, no Pará

Uma embarcação pegou fogo próximo ao município de Breves, no Marajó, no final da tarde do sábado, 22. Tica Viegas, o prefeito de Melgaço - um dos municípios do arquipélago paraense, estava na embarcação junto a um time de futebol.

Em conversa com Oliberal.com, o prefeito Tica Viegas contou que havia nove pessoas na embarcação. O grupo ia de Breves em direção a Melgaço. “Eram seis horas da tarde quando saímos de Breves. Andamos cinco minutos, eu vinha no piloto, até que um cara ribeirinho gritou: ‘Tá pegando fogo!’. Então eu gritei: ‘Todo mundo pula na água!’, e todo mundo pulou”, relembra Tica.

Vídeos da embarcação em chamas circulam pelas redes sociais, e neles é possível ver o momento em que o fogo começa a consumir a lancha, pela parte de trás. As filmagens foram feitas em uma região habitada próximo de Breves, e enquanto os passageiros se jogam na água, moradores do entorno se mobilizam para prestar socorro.

Um outro vídeo mostra a embarcação totalmente em chamas, e nele é possível ouvir sons semelhantes a explosões. Assista:

Passageiros sofreram queimaduras leves

Ainda em entrevista a Oliberal.com Tica contou que apenas três pessoas tiveram ferimentos mais graves, são estes: Sidney, Edu Paulo e Neno. Eles precisaram ficar hospitalizados em Breves, mas foram liberados na manhã deste domingo, 23.

“Em mim só queimou um pouco o cabelo da perna na hora da explosão, quando nos jogamos na água. Pegou mais nos três pois estavam mais próximos da parte de trás”, conta Tica.

O grupo foi socorrido por ribeirinhos do entorno, e aqueles que não tiveram ferimentos graves retornaram à Melgaço no mesmo dia. A lancha era propriedade de Tica, avaliada em R$ 50 mil, e teve perda total. “O mais importante é a vida”, diz Tica.