três homens são assassinados em menos de 24 horas em bragança

Três homens foram assassinados a tiros neste fim de semana, em Bragança, no nordeste do Pará. Apesar de terem ocorrido no mesmo dia, no domingo (25/8), os episódios aconteceram em horários e locais diferentes. O primeiro caso aconteceu na madrugada e se trata de um duplo homicídio que teve como vítimas Jefferson Gomes Gama, conhecido como “Pipoca”, e de José Augusto Gomes Games, o “Denco”. Mais tarde, já no fim da noite e em menos de 24 horas, aconteceu o terceiro crime. Na ocasião, o homem morto foi reconhecido apenas como Wallace, vulgo “Coco”.

Por volta de 00h30, o 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) realizava rondas pela avenida Nazeazeno Ferreira, quando souberam do assassinato de “Pipoca” e “Denco”, registrado na Rua Armando Souza, no bairro Morro, dentro de uma casa. No local, familiares das vítimas disseram aos agentes que Jefferson e José estavam na sala da residência.

Conforme o relato dos parentes à PM, um carro Toyota prata surgiu na via e um homem encapuzado desceu dele, arrombou a porta e atirou contra as vítimas. Jefferson e José morrem ainda no local, sem chance de serem socorridos.

Morte no Beco do Jacaré

Menos de um dia depois das mortes de “Pipoca” e “Denco”, o 33º BPM soube do segundo crime. Era por volta de 22h05 quando a polícia foi informada sobre a morte de Wallace no Beco do Jacaré, bairro do Trevo.

Uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local e, assim que chegou lá, encontrou o corpo da vítima em frente a uma casa. Uma testemunha disse às autoridades que dois homens em uma moto pararam perto de Wallace e atiraram três vezes.

Tanto no duplo homicídio quanto na morte de “Coco”, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento nos episódios. O 33º BPM segue atrás dos envolvidos. Uma das suspeitas das autoridades é de que os casos possam ter sido um acerto de contas. Ainda não há nenhuma confirmação de ligação entre as três mortes. Porém, a Polícia Civil, que apura os casos, não descarta nenhuma possibilidade.