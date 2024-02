'Totó' é morto a tesouradas em Marabá

Cleiton Sampaio Herculano, de 25 anos, conhecido pelo apelido de "Totó', foi morto a tesouradas, na manhã deste domingo (4), no bairro Araguaia, em Marabá, no sudeste do Pará. A suspeita, identificada Keyla da Silva Peris, 26 anos, é procurada pelas autoridades. A motivação do crime e a dinâmica ainda é desconhecida.

A Polícia Militar foi acionada ao caso. Chegando no local, os agentes fizeram o isolamento da cena do crime para que as Polícias Civil e Científica pudessem trabalhar. Na cena do crime, as autoridades encontraram uma tesoura com marcas de sangue, levantando a suspeita de que o instrumento teria sido utilizado para matar a vítima.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Marabá. Até o momento, Keyla ainda não foi localizada. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso, além de mais detalhes sobre o ocorrido. A reportagem aguarda retorno.