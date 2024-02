Jovem morre após ser esfaqueado por segurança de bar de Gurupá

O jovem Anderson dos Santos Pinheiro, de 19 anos, morreu, no final da noite de sábado (3), após ser esfaqueado por um segurança de um bar de Gurupá, na Região de Integração do Marajó. O suspeito de cometer o crime, Edvan Pinheiro, conhecido pelo apelido de “Velho”, seria segurança do local onde o foi registrado e está foragido. O caso é investigado pela Polícia Civil do Pará.

Por volta das 23h, uma guarnição do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) foi acionada por moradores enquanto realizava rondas no bairro Centro. Os agentes se deslocaram ao estabelecimento onde ocorreu o homicídio. Lá, a PM foi informada que Edvan teria fugido após atacar Anderson. O jovem esfaqueado foi encaminhado ao Hospital Municipal de Gurupá, mas não resistiu ao ferimento e morreu na unidade.

Na madrugada deste domingo (4), os policiais foram informados que o suspeito teria fugido para um local chamado de “Ramal Grande”. Os militares foram até o endereço, mas não o encontraram. As buscas continuam pelo suspeito.

O caso já foi repassado à Polícia Civil, que também fez buscas para encontrar Edvan. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o homicídio e aguarda retorno.