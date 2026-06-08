TJPA determina soltura de ex-jogador da base do Paysandu preso por tráfico em Bragança

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) determinou, nesta segunda-feira (8/6), a soltura do jogador Savio Roberto Ferreira Fernandes, que havia sido detido em flagrante por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na última sexta (5/6), na rua Professor Augusto Montenegro, no bairro Riozinho, em Bragança, nordeste do Pará. Sávio é ex-jogador das bases do Coritiba e do Paysandu.

De acordo com o TJPA, os agentes de segurança pública disseram que realizavam diligência, durante a operação “Esperável”, quando visualizaram o suspeito, que fugiu após ser visualizado pelos policiais. Ele foi alçado pela polícia e foi encontrado com ele 10 papelotes de maconha escondidos em suas partes íntimas.

Ainda conforme o Tribunal de Justiça, os agentes questionaram Sávio se ele possuía mais drogas e ele admitiu “a guarda de mais substâncias ilícitas” e o conduziu os policiais até o quintal da casa da avó dele. Na sequência, a polícia recolheu dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente 207 gramas, 30 papelotes de maconha, quatro invólucros de oxi e outros de cocaína. Além disso, a polícia apreendeu R$ 122 em espécie, assim como um celular.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar. O Grupo Liberal aguarda resposta.

Decisão

No sábado (6/6), um dia após a prisão de Sávio, o juiz Andrew Michel Fernandes Freire, da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, havia decidido pela conversão da prisão em flagrante para preventiva. O magistrado destacou que a natureza, quantidade e variedade das drogas apreendidas demonstram parâmetros “para aferição da periculosidade do agente”.

“A diversidade das substâncias apreendidas revela, em análise perfunctória própria desta fase processual, maior grau de inserção na atividade de traficância, demonstrando potencial capacidade de abastecimento de distintos perfis de consumidores e ampliando significativamente o risco social decorrente da conduta investigada”, disse o juiz na decisão.

No entanto, nesta segunda (8/6), Sávio passou por audiência de custódia. Na ocasião, Andrew Michel informou que, tendo em vista que o jogador é réu primário, revogou a decisão da prisão preventiva e estabeleceu que o suspeito mantenha o endereço atualizado, não se ausente da comarca por mais de oito dias sem autorização e compareça sempre que for intimado.

A Redação Integrada de O Liberal também tenta localizar a defesa do atleta para obter um posicionamento do caso. O espaço segue aberto.