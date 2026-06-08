Colisão entre carretas deixa feridos e vítimas presas às ferragens na BR-155, em Xinguara

Um grave acidente envolvendo duas carretas e um veículo de passeio foi registrado na tarde desta segunda-feira (8), na BR-155, a cerca de cinco quilômetros da saída de Xinguara, no sentido do município de Sapucaia, no sul do Pará. A Polícia Civil informou que “uma equipe da Delegacia de Xinguara foi encaminhada ao local para o levantamento preliminar de informações”.

De acordo com informações repassadas por testemunhas ao portal Pebinha de Açúcar, a principal hipótese é que o motorista de uma carreta vermelha tenha adormecido ao volante. O veículo teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com outra carreta que transportava sucata metálica, material conhecido popularmente como “ferro velho”.

Ainda segundo relatos de testemunhas, o condutor de um carro de passeio que trafegava pelo trecho conseguiu perceber a situação a tempo e realizou uma manobra para evitar ser atingido pelas carretas. No veículo estavam familiares do motorista, que conseguiram escapar sem que fossem diretamente envolvidos no acidente.

Com a força do impacto, algumas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas pelas equipes de emergência. O motorista apontado como responsável pela invasão da contramão ficou gravemente ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros, socorristas, profissionais da saúde e agentes de segurança foram mobilizados para atender a ocorrência.

As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. Até o fechamento desta matéria, não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde atualizado dos envolvidos encaminhados para atendimento médico.

O trânsito no trecho ficou parcialmente interditado durante os trabalhos de resgate e remoção dos veículos, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pela rodovia.