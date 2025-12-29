Capa Jornal Amazônia
Polícia

TJPA deferiu medida protetiva dois dias antes de mulher ser queimada pelo companheiro em Salinópolis

As determinações vieram depois que a mulher procurou a Polícia Civil para denunciar o suspeito por violência doméstica

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o estado em que ficou o lençol queimado pelo suspeito e que as vítimas utilizavam para dormir. (Foto: Divulgação | CBM)

Dois dias antes de ocorrer o episódio em que Edson Vales Coelho ateou fogo na companheira, Thayse do Nascimento, e na filha do casal, de 11 anos, o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) deferiu medidas protetivas de urgência em favor da mulher contra o suspeito. Na última sexta-feira (26/12), o juiz Antonio Carlos de Souza Moitta Koury, titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis, ordenou, pelo prazo de seis meses, que Edson deveria se afastar da casa do casal e foi proibido de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 200 metros. O suspeito está preso desde domingo (28/12).

O pedido de medida protetiva veio depois de Thayse procurar a Polícia Civil para denunciar o companheiro por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. O juiz disse na determinação que foi constatada a prática do crime, havendo indícios de que Edson tenha sido o autor.

Koury comentou que observou “a plausibilidade da existência do direito invocado pela vítima de obtenção das medidas pleiteadas e o risco da demora do provimento jurisdicional, a acarretar dano irreparável ou, ao menos, de difícil reparação à vida e integridade física, moral e psicológica da vítima”.

O magistrado também havia estabelecido que Edson não podia manter contato com a vítima, frequentar a casa ou local de trabalho dela, além de praticar qualquer ato que colocasse em risco a integridade física ou psicológica de Thayse. Se Coelho descumprisse as determinações, ele iria ser preso e ficar recluso até dois anos.

O caso

Thayse e a filha dormiam em casa no domingo (28/12) em Salinópolis, nordeste do Pará. Conforme as autoridades, Edson entrou no imóvel e ateou fogo no colchão onde as vítimas estavam.

Os ferimentos que a mulher teve foram mais graves. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), ela teve queimaduras de terceiro grau na face, tórax, braços e pernas, enquanto a menina apresentou queimaduras de segundo grau nos membros inferiores. Por enquanto, o estado de saúde atualizado das duas é desconhecido.

Edson fugiu de moto, mas foi interceptado pela Polícia Militar na BR-316, em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, depois de colidir contra uma viatura da corporação.

Nesta segunda-feira (29/12), o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) converteu a prisão em flagrante do suspeito para preventiva. Ele segue à disposição da Justiça.

