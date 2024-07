Tiroteio é registrado em concurso 'Rainha do Rodeio', no Pará

Uma troca de tiros foi registrada após a divulgação do resultado do concurso do "Baile da Rainha do Rodeio", no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, sudoeste do Pará. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (28/08), quando um homem aparece alterado e faz disparos de arma de fogo contra uma equipe de Policiais Militares que estavam no local.

Conforme as informações iniciais, tudo teria ocorrido por volta de 1h20. O pai de uma das participantes do concurso supostamente ficou revoltado por não aceitar a derrota da filha. Alterado, ele teria xingado os jurados e causado um tumulto no local. Os militares foram acionados por uma testemunha, que informou sobre a confusão no local. Quando os agentes da PM entraram no salão e tentaram conter o suspeito, o homem teria tirado uma arma de fogo de dentro da calça e feito os disparos contra os militares. Todas as versões para o caso serão apuradas no decorrer das investigações.

De acordo com o registro policial, o suspeito só parou de atirar quando as balas acabaram. O suspeito de iniciar a confusão e disparar contra os militares ainda teria sido alvejado com um tiro no braço e outro na região do estômago e precisou ser levado para o Hospital Geral de Castelo dos Sonhos. Ele teria passado por cirurgia e está internado em estado grave. Ainda segundo o relato da PM, um outro homem que estava no local também acabou sendo atingido por um tiro na região na perna. Com o suspeito, os policiais apreenderam revólver calibre 38 com seis munições deflagradas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que um homem foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio contra agente público. O suspeito foi atingido por um tiro e está custodiado no hospital. Um homem também ficou ferido e encaminhado para o hospital. O caso é investigado pela delegacia de Castelo de Sonhos. A Polícia Militar comunicou que um homem atirou contra os militares e foi atingido no confronto. Ele foi socorrido e está hospitalizado. Um revólver e munições deflagradas foram apreendidas.