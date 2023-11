Tio que matou sobrinho é condenado a 12 anos de prisão no Pará

Josué Silva de Lima foi condenado a 12 anos e 6 meses de prisão pela morte do próprio sobrinho, Willian Lima de Sousa, de 17 anos. O julgamento ocorreu na quinta-feira (23), no Fórum de Justiça de Santarém, no oeste do Pará.

O crime aconteceu no dia 25 de setembro de 2022 na comunidade de Vila Nova, região do Eixo Forte. A vítima foi in​terferir em uma briga do tio com um primo, quando foi morta com 11 facadas. Na ocasião, acontecia uma festa de família. Na época, o pai do adolescente relatou que Josué era acostumado a agir de forma violenta.

A justiça determinou que a pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. Josué Silva não terá o direito de recorrer em liberdade. Além disso, ainda por determinação judicial, ele deverá pagar uma indenização no valor de R$ 20 mil à família da vítima.

A defesa do acusado entrou com pedido na tentativa de conseguir a redução da pena, por acreditar que não foi considerado o período de detenção de 1 ano e 2 meses já cumprido por Josué. As informações são do site O Impacto.