Homem é preso suspeito de matar sobrinho com mais de dez facadas em Santarém

Um homem, que não terá o nome divulgado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), foi preso na manhã de segunda-feira (26) suspeito de matar o próprio sobrinho com 11 facadas na comunidade Vila Nova, região do Eixo Forte, em Santarém, região oeste do Pará. A captura do suspeito foi feita pela equipe da Delegacia de Homicídios (DH), com o apoio da 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil (PC). O crime aconteceu por volta de 23h de domingo (25), mas as autoridades não comentaram o que teria sido o motivo. As informações são do Native News Carajás.

O delegado Renan Viana, da DH, contou que o suposto assassino foi capturado em uma residência na comunidade onde estava escondido. "A gente recebeu a informações sobre a localização do suspeito e nos deslocamos até a residência e o prendemos. Ele nos relatou que estava bebendo com o sobrinho, quando tiveram um desentendimento e isso o teria motivado a tirar a vida do próprio sobrinho", contou ao Native News Carajás.

Testemunhas disseram que a vítima ainda tentou escapar, mas foi perseguida e morta pelo tio. A faca usada no crime foi apreendida pela polícia.

O homem foi autuado por homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça. Ele deve ser encaminhado para a Penitenciária de Santarém, caso a prisão em flagrante seja mantida.