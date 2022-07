Terra Firme: jovem morre após ser baleado por criminosos durante velório

O jovem Luiz Felipe, 24 anos, foi baleado durante um velório na noite de terça-feira (12), no bairro da Terra Firme, em Belém. O caso aconteceu em uma residência na Nova Tucunduba. Criminosos numa moto chegaram no local atirando contra o jovem. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada no bairro.

Vídeos compartilhados nas redes sociais ainda na noite de ontem mostram uma grande movimentação no local onde o crime aconteceu antes de Luiz ser levado para a UPA. A vítima que usava uma camisa de cor verde aparece desmaiada em cima de uma moto. Outras pessoas pedem ajuda para que alguém vá na retaguarda e o jovem não caia do veículo. “Vai alguém lá com ele, pelo amor de Deus”, diz uma mulher preocupada durante a filmagem.

Luiz chegou a dar entrada na UPA, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para remover o corpo.

A Polícia Civil (PC) informou que o foi registrado na Seccional Urbana de São Brás. A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Seccional para colher mais detalhes sobre o caso. No entanto, foi comunicado que o caso foi registrado na Seccional de São Brás e depois repassado para a Delegacia da Terra Firme. A reportagem não obteve retorno após três telefonemas.

A PC continua investigando o caso e identificar os envolvidos. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime.

Ajude a Polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.