Terceiro suspeito de envolvimento no assassinato de mulher em Brasil Novo é preso em Altamira

O terceiro suspeito de envolvimento no homicídio de uma jovem de 23 anos em Brasil Novo foi preso pela Polícia Civil na cidade de Altamira, no sudoeste do Pará. O investigado foi capturado no domingo (25) pela equipe da Delegacia da Polícia Civil de Brasil Novo com apoio operacional da equipe do Núcleo de Apoio à Investigação (Nai), de Altamira. A vítima, Mônica Carvalho Rosa, foi assassinada em abril deste ano, em frente à casa da mãe.

Segundo as investigações policiais, o terceiro suspeito era considerado foragido desde o decreto da prisão preventiva contra ele. Ele foi levado para a delegacia de Altamira, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis. Em breve, o investigado deve ser encaminhado para o Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu. As apurações iniciais apontam que o suspeito é filho da mulher investigada como a mentora do crime. Ela e o marido também estão presos após serem localizados pela PC no Travessão do Surubim, área rural de Anapu, onde haviam se escondido desde o dia do crime.

Investigação

De acordo com as informações policiais, Mônica Carvalho Rosa foi morta no dia 26 de abril, na rua Maranhão, no bairro Cidade Nova, em Brasil Novo. Ela foi assassinada a tiros por um homem que saiu de um carro de passeio e fugiu sem levar nenhum pertence da vítima.

As apurações policiais indicam que o crime teria sido planejado por uma mulher, motivada por ciúmes, após um relacionamento extraconjugal do marido com Mônica. O homem é apontado como cúmplice da esposa no assassinato da vítima. Celulares e documentos foram apreendidos, além de uma arma com características semelhantes à que foi usada no crime, que foi encontrada na casa do terceiro suspeito. Outras duas pessoas suspeitas de envolvimento no crime são procuradas pela PC. O terceiro suspeito deve permanecer preso ao lado da mãe e do padrasto.