Tentativa de homicídio deixa três baleados em Itaituba, no sudoeste paraense

Uma tentativa de homicídio em Itaituba, no sudoeste do Pará, deixou três pessoas baleadas. João Victor Simões Leal, de 24 anos, Mirian Aparecida Spindola Sales, de 34 anos, e um homem de prenome Leonardo, de idade desconhecida, foram atingidos no bairro Bom Remédio. Segundo informações do Giro Portal, o crime ocorreu quando um dos acusados, identificado como Maycom da Cunha, de 30 anos, conhecido popularmente como "Maycom Doido", teria ido ao um lava-jato em que as vítimas estavam e perguntou por João Victor, chamado de "Chupeta".

Quando o jovem se identificou, Maycom pegou um revólver e disparou algumas vezes contra a vítima. Neste momento, uma mulher tentou intervir e foi baleada no tórax. Já Leandro foi atingido com um tiro na mão. Após os baleamentos em série, "Chupeta" tentou fugir do local, mas foi perseguido pelo próprio alvo dos disparos. Entretanto, Maycom conseguiu fugir em uma motocicleta, acompanhado de um comparsa conhecido como "Mateuzinho". As vítimas foram socorridas e levadas para atendimento médico no Hospital Municipal de Itaituba (HMI).

Durante as diligências realizada pela Polícia Militar, os criminosos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município. Eles confessaram o crime. No momento em que foram presos, eles já haviam se desfeito da motocicleta e da arma utilizada na ação.