Técnico de enfermagem suspeito de vender remédios entorpecentes é preso em Belém

Um técnico de enfermagem suspeito de comercializar medicamentos considerados substâncias entorpecentes e psicotrópicas foi preso em flagrante no bairro de São Brás, em Belém, na terça-feira (12). A ação foi realizada pela Polícia Civil após denúncias sobre a venda dos remédios sem indicação médica dentro de um hospital no centro da cidade.

A diligência foi realizada pela Divisão de Investigação e Operações Especiais da Delegacia do Consumidor (Dioe). As denúncias partiram de parentes de usuários dos medicamentos que estavam fazendo uso indevido dessas drogas. Os relatos indicavam que estava ocorrendo a comercialização dos remédios tarja preta sem o devido controle. Os agentes passaram a investigar o caso para apurar a procedência do crime. Durante a ação, os agentes flagraram o momento em que era realizada a venda dos medicamentos “morfina, haloperidol, diazepam". O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia.

Os policiais constataram que o suspeito tinha acesso aos medicamentos devido ao exercício da profissão, vendia sem a receita e com valores acima da média do produto. Os fármacos vendidos afetam o sistema nervoso central, podendo causar dependência ou levar à morte. Eles só podem ser adquiridos mediante apresentação de prescrição médica, que deve ser retida com o farmacêutico. As investigações continuam a fim de identificar a origem dos medicamentos e se há outros envolvidos.