Polícia prende técnica de enfermagem investigada por furto de joias e R$ 24 mil de paciente

Nesta sexta-feira (14), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) efetuou a prisão de uma técnica de enfermagem acusada de furtar joias e aproximadamente R$ 24 mil do cofre de uma paciente que recebia cuidados a domicílio. Segundo a PCDP, na residência da investigada foram encontrados os objetos que pertenciam à vítima, uma idosa de 81 anos.

Conforme divulgado pela PCDF, a ação batizada de "Bad Nurse" foi realizada em Gama, cumprindo o mandado de busca e apreensão na casa da profissional de saúde. "A cuidadora furtou várias joias, 1,1 mil dólares e 3,5 mil euros da paciente idosa e debilitada”, informou a polícia.

Durante as investigações, a equipe da perícia identificou digitais da suspeita no interior do cofre da vítima. Segundo os policiais, para realizar o furto, a técnica de enfermagem esperou todos os moradores da residência irem dormir, pegou a chave do cofre na bolsa da idosa e fugiu com os objetos e o valor em espécie.