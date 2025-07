Dois motociclistas morrem em grave colisão na PA-150, em Goianésia do Pará

Dois motociclistas morreram em um grave acidente na madrugada deste domingo (13), na rodovia PA-150, próximo à saída do município de Goianésia do Pará, no sudeste do Estado. As vítimas foram identificadas como Renato França e Denilson Pereira.

Segundo informações preliminares, os condutores colidiram frontalmente quando seguiam no sentido Goianésia–Jacundá. Com o impacto da batida, ambos morreram ainda no local. As motocicletas ficaram completamente destruídas e pararam próximas uma da outra, bloqueando parcialmente a via.

Polícia isolou a área para perícia e remoção dos corpos

Testemunhas que passavam pela área acionaram a Polícia Militar, que realizou o isolamento da área para preservar a cena do acidente. O trânsito na rodovia ficou comprometido e apenas uma faixa foi liberada para o fluxo de veículos.

A Polícia Científica do Pará esteve no local para realizar a perícia e a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML). As causas da colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Vítimas eram conhecidas na comunidade local

Nas redes sociais, amigos e familiares das vítimas lamentaram a perda de Renato e Denilson. Ambos eram descritos como pessoas queridas na comunidade de Goianésia do Pará, o que gerou comoção entre os moradores da região.