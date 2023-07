Operação da Polícia e Receita Federal apreende cocaína em cargas de madeira que seriam exportadas

Em operação conjunta, a Polícia Federal (PF) e Receita Federal (RF) deflagraram para combater uma organização criminosa que transportava cocaína em cargas de madeira para fora do Brasil. A apreensão foi realizada na manhã desta quinta-feira (13), no porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, uma das rotas utilizadas pela quadrilha.

Segundo a polícia, os suspeitos ocultavam as drogas dentro das cargas que seriam exportadas. Foram cumpridos sete mandados de prisão temporária, ordens para bloqueio de contas bancárias e nove mandados de busca e apreensão em Paranaguá, Pontal do Paraná, ambas no Paraná, Balneário Camboriú (SC) e Guarujá (SP).

Para conseguir exportar a droga sem chamar atenção, os integrantes do grupo, vinculados a uma empresa de transporte de contêineres, manipulavam os agendamentos de entrada dos veículos com as cargas no porto.

Desta forma, conseguiam atrasar a chegada dos caminhões, evitando que os contêineres com a droga fossem descarregados, e, enquanto isso, o equipamento de transporte era levado para outro local, onde os criminosos escondiam a cocaína no interior da carga.

Drogas eram escondidas pela organização criminosa dentro das cargas exportadas (Divulgação/PF)

Ainda conforme divulgado pela Polícia Federal, a quadrilha investigada deve responder por crimes que, somados, podem levar a 50 anos de reclusão.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)