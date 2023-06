Operação policial apreende mais de 800 quilos de cocaína no fundo no rio Tapajós, no Pará

Mais de 800 quilos de base de cocaína foram encontrados embalados em sacos plásticos dentro do rio Tapajós, numa localidade demoninada Ilha do Periquito, em frente ao município de Santarém, no oeste do Pará. Os entorpecentes foram apreendidos em operação deflagrada nesta terça-feira (20), pela Polícia Civil do Pará. As informações são da TV Liberal, da TV Tapajós e do site O Estado Net.

A operação foi comandada pelo superintendente regional da Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jardel Guimarães. "Ficamos sabendo que haveria um carregamento de passagem aqui na nossa região e partir dessa denúncia nós conseguimos localizar e fazer a devida apreensão. Nós utilizamos a lancha da Defesa Civil e mobilizamos o pessoal da Seccional para realizar essa operação que foi exitosa", disse o delegado Jardel Guimarães durante entrevista para a TV Tapajós.

VEJA MAIS

A droga estava dividida em 15 sacos impermeáveis com fitas vedadas. Estavam submersos e amarrados na vegetação. Os policiais precisaram entrar na água para a retirada dos pacotes. A Ilha do Periquito fica a cerca de 20 minutos de lancha da orla de Santarém.

A substância foi levada por uma embarcação até uma rampa, situada na orla, próximo à Praça Tiradentes. Posteriormente foi levada à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, para pesagem e para ser periciada. No total 834,1 quilos de pasta base de cocaína avaliados em R$ 41,7 milhões. Toda a droga apreendida deve ser incinerada assim que a Justiça autorizar. Foi uma das maiores apreensões de droga na região do Baixo Amazonas neste ano.

"A droga estava submersa, mas nós conseguimos localizar. Infelizmente as pessoas que colocaram esse material lá na ilha já tinham se evadido do local, mas foi feita a apreensão e foi um grande baque financeiro para o tráfico", detalhou o delegado Jardel Guimarães na entrevista para a TV Tapajós.

A reportagem solicitou mais detalhes da operação para a Polícia Civil, também para apurar se houve alguma prisão até o início da noite. Não houve retorno até o fechamento desta publicação.