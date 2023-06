Cozinheiro é indiciado por posse de droga após cliente encontrar cocaína dentro de cachorro-quente

Um cozinheiro de Novo México, nos Estados Unidos, foi preso, após uma cliente encontrar um saco de cocaína em um lanche. Jeffrey Salazar tem 54 anos e foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento onde trabalha procurando "apressadamente" por algo perdido, pouco tempo depois de entregar o pedido de Celine Gonzalez.

VEJA MAIS

A mulher se surpreendeu ao morder um saco que continha cocaína, enquanto comia um cachorro-quente comprado na rede de fast food SONIC Drive-In. Ela contatou a polícia, que afirmou que a substância encontrada por Celine se tratava de cocaína.

As investigações apontaram que Jeffrey teria deixado a droga cair por engano durante o preparo do lanche de Celine. As imagens da câmera de segurança do estabelecimento ajudaram a polícia na conclusão do caso. Em depoimento, o homem admitiu ser dono da substância e foi indiciado por posse de droga.

Perigos associados ao uso da cocaína

A cocaína é uma droga estimulante poderosa e altamente viciante. A ingestão de cocaína apresenta vários perigos para a saúde física e mental de uma pessoa. Alguns dos perigos associados à ingestão de cocaína são:

Problemas cardiovasculares : A cocaína pode aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial e a demanda de oxigênio do coração. Isso pode levar a problemas cardíacos, como arritmias, ataque cardíaco, insuficiência cardíaca e morte súbita;

: A cocaína pode aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial e a demanda de oxigênio do coração. Isso pode levar a problemas cardíacos, como arritmias, ataque cardíaco, insuficiência cardíaca e morte súbita; Acidente vascular cerebral (AVC) : O uso de cocaína aumenta o risco de acidente vascular cerebral devido aos efeitos da droga nos vasos sanguíneos e na pressão arterial. O AVC pode resultar em danos cerebrais permanentes e até mesmo em morte;

: O uso de cocaína aumenta o risco de acidente vascular cerebral devido aos efeitos da droga nos vasos sanguíneos e na pressão arterial. O AVC pode resultar em danos cerebrais permanentes e até mesmo em morte; Dependência e problemas psicológicos : A cocaína é altamente viciante e pode levar à dependência física e psicológica. O uso contínuo da droga pode resultar em problemas psicológicos, como ansiedade, depressão, paranóia, psicose e comportamentos agressivos;

: A cocaína é altamente viciante e pode levar à dependência física e psicológica. O uso contínuo da droga pode resultar em problemas psicológicos, como ansiedade, depressão, paranóia, psicose e comportamentos agressivos; Risco de overdose: A ingestão de cocaína aumenta o risco de overdose. Uma overdose de cocaína pode levar a convulsões, parada cardíaca, derrame cerebral, insuficiência respiratória e morte.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)